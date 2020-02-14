Банк «Солидарность» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.

Депозит «Солидарность» (от 50 тыс. рублей на 181 и 395 дней) открывается под 5,6—5,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Классического Плюс» (от 30 тыс. рублей на 181, 395, 540 дней) составит 5,2—5,75%. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный депозит» (от 10 тыс. рублей на 395 и 540 дней) оформляется под 5,7—5,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Ваш выбор» (от 30 тыс. рублей на 181, 395 и 540 дней) открывается под 4,9—5,5% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.