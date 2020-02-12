Банк «Славянский Кредит» снизил ставки по депозитам в рублях.

Доходность «Стабильного» (на 181, 271, 367 дней) составит 3,7—4% годовых (ранее — 4,1—4,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (на 181, 271, 367, 545 и 730 дней) открывается под 3,8—4,2% (прежде — под 4,1—4,6%), а «Накопительный» (на 181, 271, 367 и 730 дней) — под 3,7—4,1% годовых (вместо 4,1—4,6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Удобный» (на 367, 545 и 730 дней) оформляется под 4—4,1% годовых (ранее — под 4,5—4,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 300 тыс. рублей.

Пополнять можно все вклады, кроме «Стабильного».