Московский филиал банка «Санкт-Петербург» и Государственная Транспортная Лизинговая Компания заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее открытие банком для ГТЛК кредитной линии в объеме 10 млрд рублей сроком на 35 месяцев. Об этом в среду сообщили в банке.

Кредитные средства предоставляются, в частности, для финансирования текущей деятельности на территории Российской Федерации, а также для финансирования международного бизнеса группы ГТЛК, указано в релизе.

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития инфраструктуры РФ. Единственным акционером является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.



Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» , объем лизингового портфеля ГТЛК на 1 января 2020 года составил почти 1,098 трлн рублей.

