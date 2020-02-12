Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне «А+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении АКРА , подтверждение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением его позиции по фондированию, ухудшающейся позицией по капиталу и сохранением других факторов оценки его финансовой устойчивости. Рейтинг банка определяется умеренно высоким уровнем оценки его собственной кредитоспособности («a-») ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле. Поддержку кредитному рейтингу оказывает возможность получения банком экстраординарной помощи от материнского банка с относительно высоким уровнем кредитоспособности (OTP Bank PLC, головная компания OTP Group).

Обосновывая свое мнение о сильной связи банка с акционером, АКРА в числе прочего указывает, что на долю бизнеса в России приходится более 14% совокупного дохода, а также 16% чистого процентного дохода OTP Group.

АКРА считает, что бизнес-профиль банка («bbb+») адекватен выбранному им направлению развития. Банк сохраняет основные направления развития, связанные с кредитованием физических лиц, прежде всего в сегментах POS-кредитов и кредитных карт . Агентство отмечает замедление темпов роста кредитного портфеля финучреждения в 2018 и 2019 годах, подталкивающее его к развитию смежных направлений деятельности. Диверсификация операционного дохода остается высокой благодаря существенной (31,1%) доле комиссионных поступлений. Агентство также упоминает планы банка по развитию новых направлений бизнеса, таких как автокредитование , что будет также способствовать улучшению диверсификации.

АКРА отмечает ухудшение позиции ОТП Банка по достаточности капитала, в частности снижение регуляторного норматива Н1.2 до уровня ниже 12% по состоянию на 1 декабря 2019 года, а также планируемое дальнейшее уменьшение уровня капитала в отношении взвешенных по риску активов. Эти факторы в сочетании со снижающимся показателем чистой процентной маржи, а также ограниченной эффективностью оказывают давление на итоговую оценку капитала. Также АКРА констатирует негативное влияние убытков 2015 года на коэффициент усредненной генерации капитала.

Агентство сохраняет удовлетворительную оценку риск-профиля банка. Относительно высокая доля проблемных кредитов объясняется активной практикой взыскания просроченной задолженности физических лиц в судебном порядке. Вместе с тем АКРА отмечает высокий уровень резервов, созданных под возможные убытки.

Банк поддерживает достаточный объем ликвидных и высоколиквидных активов для погашения обязательств со срочностью до 90 дней. АКРА оценивает позиции ОТП Банка по ликвидности как адекватные.



Агентство отмечает улучшение фондирования банка и низкую зависимость от средств крупнейших кредиторов, что определяется розничным характером его бизнеса. Вместе с тем доля средств вкладчиков-физлиц превышает 60% общей базы фондирования, а доля расчетных счетов физлиц составляет 17% от общей суммы депозитов. Банк также имеет возможность привлекать фондирование от материнского банка в рублях.

