Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.

«Ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться дальше. Если с эпидемией удастся справиться быстро, в ближайшее время, то по итогам года ее влияние на макроэкономические показатели удастся нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг. Если борьба с эпидемией затянется, в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным», — пояснили в ведомстве.

По мнению Счетной палаты, одним из каналов влияния эпидемии коронавируса на российскую экономику является сокращение внешнеторгового оборота с Китаем. За январь — ноябрь 2019 года его объемы составили около 100 млн долларов, или 16,5% всего внешнеторгового оборота России.

«Здесь все будет зависеть от того, как быстро будут найдены новые поставщики и рынки сбыта продукции. При этом замедление китайской экономики и, как следствие, мировой экономики также негативно отразится на экономике России за счет снижения спроса на энергоносители, снижения нефтяных котировок, что уже наблюдается — с 27 января по 7 февраля нефть марки Urals подешевела почти на 5%. Отдельно стоит отметить возросшую волатильность на финансовых рынках, которая может привести к коррекции биржевых индексов», — отметили в Счетной палате.