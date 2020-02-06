В Севергазбанке стартовала акция «Добро пожаловать домой», в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели получают скидку по процентной ставке по кредитам в размере 2 процентных пунктов от базовых условий кредитования.



«Акция действует для компаний, имевших ранее кредиты в Севергазбанке (не позже двух лет от начала действия акции) и не допускавших просрочек при обслуживании долга (не более шести дней за последние 180 дней перед закрытием)», — уточняется в релизе.

Снижение ставки распространяется на все виды бизнес-кредитов Севергазбанка, в том числе кредитование на пополнение оборотных средств, кредитование на приобретение основных средств, овердрафт.

Срок кредитования — от 12 до 84 месяцев, сумма кредитования — до 20 млн рублей.