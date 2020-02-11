ОТП Банк запустил сервис для клиентов, в рамках которого им будет доступен дополнительный кешбэк за оплату товаров и услуг картами банка. В него вошли более 500 партнеров: различные магазины одежды, электроники и товаров для детей, супермаркеты, а также сервисы развлечений, путешествий и многие другие, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Новый сервис получил название «Фишбэк». Для получения доступа к нему необходимо быть зарегистрированным на сайте программы лояльности «Золотая Рыбка», где в разделе «Бонусы-Фишбэк» можно выбрать интересующий магазин и, перейдя на его страницу в Интернете, совершить покупку, оплатив ее картой ОТП Банка. «Фишбэк» суммируется с баллами, начисляемыми по условиям программы», — говорится в релизе.



В личном кабинете пользователь сможет видеть историю покупок и начисления баллов, а также доступный «фишбэк», который уже можно использовать в розыгрыше ценных призов, либо обменять на гарантированные подарки. А за установку мобильного приложения «Фишки ОТП» банк дарит сразу десять «золотых рыбок».

Сервис будет держать в курсе всех регулярных распродаж, акций и скидок у партнеров. В дни распродаж клиент сможет получить не только скидку на покупки до 80% от интернет-магазина, но также «золотые рыбки» в качестве вознаграждения за каждые 500 потраченных рублей и «фишбэк» от суммы всей покупки.



В банке обещают, что скоро в программе лояльности «Золотая Рыбка» появится опция «фишбэк» за покупки в офлайн-магазинах.