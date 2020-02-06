Реализация национальных проектов и исполнение поручений президента России Владимира Путина, объявленных в ходе его послания Федеральному собранию РФ, произведут мультипликативный эффект на российскую экономику, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.

«(Нацпроекты и поручения Путина будут оказывать. — Притм. ред.) мультипликативный эффект. Это ведь дополнительный спрос, причем спрос на тех рынках, где оперируют наши производители… Это увеличение того самого, недостаточного сильного, скажем так, внутреннего спроса. Это в конечном итоге тоже даст развитие», — сказал министр в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».