Рекрутеры советуют соискателям указывать ожидаемую заработную плату в резюме, однако 4,5% россиян пренебрегают этой рекомендацией. Почти 530 тыс. соискателей по всей России не обозначили свои зарплатные ожидания в резюме, свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

Аналитики сервиса выяснили, в каких сферах соискатели чаще всего не указывают ожидаемую зарплату в резюме. Исследование проводилось на базе 12 млн резюме соискателей из всех регионов России.

Так, лидером по количеству «бесценных» специалистов стала Москва — доля резюме без зарплаты здесь более 8% (380 тыс. резюме). Меньше всего резюме без указания зарплаты среди российских регионов в Воронеже и Красноярске — в этих городах таких соискателей только 1,3%.

В целом по стране больше всего резюме без указания желаемой заработной платы среди кандидатов на вакансии в области культуры, образования и госслужбы (5,1%). Столько же соискателей на позиции топ-менеджмента не считают нужным указывать зарплатные ожидания.

Чуть больше, чем в среднем по стране, кандидатов с резюме без зарплаты в сфере IT и телекоммуникаций (4,8%), а также в области маркетинга, рекламы и СМИ (4,7%).

Среди студентов и стажеров не делятся своими ожиданиями по зарплате 4,3% соискателей. Это гораздо выше, чем среди кандидатов, которые ищут работу без опыта, — у них без зарплатных ожиданий только 2,7% резюме.

Специалисты из индустрии красоты и здоровья не указывают желаемую зарплату в 3,6% резюме. Такая же доля и среди кандидатов на рабочие вакансии — в области промышленности и агропрома. Среди соискателей вакантных рабочих мест в строительстве и недвижимости этот показатель чуть ниже (3,4%).

Чаще всего свою «стоимость на рынке» указывают специалисты из сферы управления бизнесом и финансов. В области бизнеса и офисных услуг не делятся зарплатными ожиданиями только 3,4% соискателей, а в финансах и страховании — 3,2%.

Кандидаты в сфере услуг, перевозок и торговли, как правило, точно знают, сколько хотят получать от будущего работодателя. Среди соискателей работы в сфере услуг лишь 2,8% резюме не содержат информацию о зарплате, в области транспорта и логистики — 2,3% резюме, а в торговле — всего 2%.