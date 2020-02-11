Дальневосточный Банк раскрыл условия обслуживания карт JCB Standard , которые появились в его продуктовой линейке .

Карта предусматривает начисление кешбэка в размере 5% за покупки в категориях duty free, «фастфуд» и «такси». За прочие покупки возмещение составит 0,5%. Вознаграждение не начисляется при совершении клиентом в течение отчетного периода операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) на общую сумму менее 15 тыс. рублей. Максимальная сумма кешбэка — 1,5 тыс. рублей в месяц.

Выпуск карты стоит 449 рублей. Стоимость обслуживания составляет 49 рублей ежемесячно, при этом плата не взимается за месяц, в котором карта была выпущена, а также при совершении ее держателем в течение предыдущего календарного месяца операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) со счета карты на общую сумму более 15 тыс. рублей.

При снятии клиентом наличных в валюте счета в устройствах банка комиссия не взимается; при снятии средств в валюте, отличной от валюты счета, она составит 1%. В сторонних банкоматах бесплатны первые пять операций по снятию наличных в течение месяца, а далее комиссия составит 1%, минимум 99 рублей. Стоимость снятия наличных в ПВН сторонних банков — 1,5%, минимум 150 рублей.

СМС-информирование стоит 60 рублей в месяц.



«Валюта счета банковской карты — рубли, доллары США или японские иены. Держателям карт предоставляются эксклюзивные привилегии платежной системы JCB», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.