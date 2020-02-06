Банк «Санкт-Петербург» ценит время своих клиентов из корпоративного бизнеса и расширяет границы операционного дня, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь клиенты могут осуществлять платежи в рублях внутри банка через интернет-банк i2B ежедневно с 7:00 до 23:00, в том числе в выходные дни.



«Теперь у корпоративных клиентов появилось больше возможностей для переводов в режиме онлайн между своими счетами, в том числе для пополнения счета корпоративной карты, и для переводов между счетами клиентов банка. Таким образом, в этих операциях наши клиенты больше не привязаны к понятию «рабочий день», а значит, получают больше свободы и гибкости для принятия бизнес-решений», — говорит вице-президент – директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.