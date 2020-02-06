Банк «Левобережный» предлагает субъектам МСП рефинансировать уже имеющиеся кредиты по ставке не выше 8,5% годовых. Такие условия доступны в рамках государственной программы льготного кредитования бизнеса , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь заемные средства можно направить не только на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели, но и на рефинансирование инвестиционного кредита, полученного ранее по рыночной ставке», — говорится в релизе.

Срок кредита на рефинансирование не должен превышать срок первоначального кредита.

На сотрудничество с банком «Левобережный» в рамках данной программы могут рассчитывать субъекты МСП приоритетных отраслей, входящие в Единый реестр МСП и осуществляющие деятельность на территории присутствия банка: в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Красноярском и Алтайском краях.