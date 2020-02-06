ВТБ представил новое мобильное приложение «Консьерж» для клиентов сегмента «Привилегия». С помощью него пользователи могут делегировать специалистам свои повседневные небанковские вопросы, а также получать скидки и специальные условия в магазинах, ресторанах и аэропортах по всему миру, говорится в релизе финучреждения.

«В приложении собраны все актуальные предложения как от самого консьержа, так и от платежной системы Visa. Это позволяет клиенту сэкономить свое время на поиск конкретной информации в Интернете (например, размер скидки в конкретном ресторане или возможность получения приятных бонусов в путешествиях). Все премиальные сервисы уже находятся в одном приложении. Понравившиеся привилегии или мероприятия для быстрого доступа можно добавить в избранное. Фильтрация по календарю, типу события и городу позволит подобрать наиболее подходящее место или услугу», — отмечается в сообщении.

Геолокация покажет все мероприятия в радиусе 30 км, а также построит на карте маршрут до нужного места (выставки, театра, ресторана), уточнили в банке.

Мобильное приложение доступно пользователям в App Store и Google Play. Проект реализован совместно с консьерж-службой Aspire Lifestyles и международной платежной системой Visa.