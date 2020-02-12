СДМ-Банк запустил бонусную программу для держателей любых карт банка: как дебетовых , так и кредитных , следует из релиза финучреждения.

Новый сервис позволяет выбирать нужные предложения, делать онлайн-покупки, получать повышенный кешбэк, а затем самостоятельно отслеживать его начисление на карту или расчетный счет.

«Для того чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо зайти на https://store.sdm.ru, пройти авторизацию и получить доступ в личный кабинет. Именно здесь представлены все текущие предложения партнеров банка. Каталог включает в себя магазины самых разных категорий: салоны сотовой связи, сервисы доставки готовой еды и продуктов, онлайн-гипермаркеты, подарки для женщин и мужчин, цветы, товары для детей, сервисы бронирования отелей и многое другое. В дальнейшем количество партнеров будет увеличиваться», — отмечается в сообщении.

За каждую покупку банк будет в течение 30 дней начислять кешбэк на виртуальный счет клиента. Услуга для держателей карт СДМ-Банка бесплатная.