Банк «Русский Стандарт» изучил, какие суммы дарили в 2019 году на предоплаченных картах, как и на что получатели их в итоге тратили.



Так, на первом месте среди самых популярных поводов порадовать близких — личные торжества (рождение ребенка, свадьба, день рождения), на втором месте — гендерные праздники (8 марта и 23 февраля), а на третьем — Новый год.

«Чаще всего в подарок выбирают карты «С прибавлением», «С днем свадьбы», а также с универсальным дизайном, который подойдет под любой праздничный повод — к примеру, с изображением букета цветов или подарочной коробки. Крупные суммы традиционно дарят по подарочным картам на рождение ребенка и свадьбу. Так, к примеру, в 2019 году среди самых популярных номиналов «свадебных» карт — 15 тысяч рублей, а также «С прибавлением» — 10 тысяч рублей», — отмечается в релизе.

Согласно статистике «Русского Стандарта», сумму, подаренную по карте в честь рождения ребенка в среднем потратили на пять — шесть покупок, а по карте для молодоженов — на две — три. Так, среди категорий трат по картам в честь рождения ребенка традиционно лидируют детские магазины, а у молодоженов — магазины электроники и бытовой техники.

Второе место в рейтинге топовых поводов для покупки подарочных карт — карты к 8 марта и 23 февраля. Самые популярные номиналы тематических карт в подарок женщинам в 2019 году — 10 тыс. рублей, мужчинам — 5 тыс. рублей.

«Мужчины в очередной раз подтвердили тренд на более практичные подарки — топовые категории трат по картам к 23 февраля и 8 марта традиционно практически не меняются. По подарочным картам мужчины чаще заботятся о состоянии автомобиля, а женщины — о своем внешнем виде. Так, в 2019 году, как и в 2018-м, в лидерах трат у мужчин — АЗС и автомагазины, а у женщин — магазины одежды и обуви. При этом количество операций по «женским» картам в два раза больше, чем по «мужским», — три — четыре покупки по карте против одной — двух», — заключили в «Русском Стандарте».