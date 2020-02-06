В Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ: речь идет об «осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд установил, что с февраля 2016 года по май 2018 года в нарушение требований федерального закона «О банках и банковской деятельности» житель Нижнего Новгорода, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо и не имея специальной лицензии, «за денежное вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, что отнесено к банковским операциям, то есть занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере», указывают правоохранители.

В результате незаконной банковской деятельности фигурант извлек доход в сумме более 33 млн рублей.

Суд дал ему один год и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.