Население держит порядка 30 трлн рублей и инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам, заявил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью «РБК-ТВ».

«Со снижением инфляции и ставок по депозитам частные инвесторы перекладывают деньги в инвестиционные продукты. Финансовый рынок нуждается в объектах инвестирования. Население держит почти 30 триллионов рублей — это огромные деньги, они куда-то должны двинуться», — сказал банкир.

По его мнению, при благоприятном стечении обстоятельств и хороших показателях бизнеса банка «Открытия», частные инвесторы могут принять участие в IPO кредитной организации осенью 2021 года, если по итогам консультаций будет принято решение продавать пакет акций банка именно в такой форме.

Создание реальной альтернативы дешевеющим вкладам для частных инвесторов является важной задачей в рамках развития бизнеса банка и группы «Открытие», отмечает пресс-служба кредитной организации.