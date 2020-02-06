ВТБ на следующей неделе планирует снизить ставки по ипотеке . Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников, комментируя решение ЦБ уменьшить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6% годовых с 10 февраля.

«Мы прогнозировали подобное решение ЦБ. В этих условиях банки готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. ВТБ традиционно выступает драйвером всего рынка: уже на следующей неделе мы планируем очередное снижение ставок по ипотеке», — рассказал Печатников.



«Кроме того, у населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 год будет годом рефинансирования», — добавил он.