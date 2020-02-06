Почти три четверти всех людей с избыточным весом и ожирением во всем мире живут в странах с низким или средним уровнем доходов. Об этом говорится в опубликованном в четверг исследовании Всемирного банка (ВБ) «Ожирение: здоровье и экономические последствия надвигающейся общемировой проблемы».

«Долгое время это считалось проблемой исключительно для стран с высоким уровнем доходов. [Однако] более 70% из 2 миллиардов людей во всем мире с избыточным весом и ожирением живут в странах с низким или средним уровнем доходов, — отмечают авторы работы. — Приводя к росту случаев инвалидности, смертности, расходам на здравоохранение и снижению производительности труда, ожирение становится все более серьезной проблемой для всех стран независимо от уровня доходов».

По данным специалистов, ожирение населения «оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение». По прогнозам, в ближайшие 15 лет расходы из-за высокого уровня ожирения среди населения в развивающихся странах составят в общей сложности более 7 трлн долларов.

Как отмечается в докладе, во всем мире заболевания, связанные с избыточным весом, входят в тройку главных причин смертности. Так, с 1975 года уровень ожирения среди населения планеты увеличился почти в три раза, в настоящее время от связанных с ним болезней в мире ежегодно умирает 4 млн человек. К факторам, «обостряющим эпидемию ожирения, относятся рафинированные продукты питания, пища с повышенным содержанием сахара, а также снижение физической активности и повышение доходов, которые часто идут рука об руку с более высоким потреблением нездоровых продуктов питания».