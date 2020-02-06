Верховный суд (ВС) РФ отказал бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в пересмотре определения об аресте денежных средств и имущества экс-руководства банка в размере 282,2 млрд рублей, говорится в определении суда.

Доводы кассационных жалоб Ананьева и еще четырех экс-руководителей кредитной организации выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалоб на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам, отметил ВС.

Заявители обжаловали в ВС определение Арбитражного суда Москвы от 29 мая, а также постановления апелляции от 28 августа и кассации от 8 ноября 2019 года.

Тогда суд, в частности, арестовал активы Дмитрия Ананьева и принадлежащие его брату Алексею Ананьеву 12 земельных участков, четыре здания, две квартиры, жилой дом, пять автомобилей. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей с 12 бывших топ-менеджеров банка.

Также были арестованы семь картин, находящиеся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства.

Мосгорсуд в октябре 2019 года признал законным заочный арест Алексея и Дмитрия Ананьевых по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Суд первой инстанции 10 сентября 2019 года избрал в отношении Ананьевых меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента их передачи правоохранительным органам РФ либо с момента их фактического задержания на территории РФ. Банкирам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).