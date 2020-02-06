Из-за несостоявшегося собрания акционеров Проминвестбанк, принадлежащий «ВЭБ.РФ», сохранил банковскую лицензию, пишет «Коммерсант» . Намеченное на четверг, 6 февраля, собрание не состоялось из-за их неявки, рассказали источники издания. Решение о добровольной сдаче лицензии дочернего украинского банка ВЭБа принято не было. По словам источников, ВЭБ решил добровольно не отказываться от лицензии банка, поскольку на 11 февраля назначены торги по продаже его доли в банке в рамках исполнения судебного решения о взыскании с РФ 140 млн долларов по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского.

Продажу акций Проминвестбанка в «ВЭБ.РФ» считают «незаконной экспроприацией активов иностранного инвестора, игнорирующей обеспечительный запрет арбитражного суда Стокгольма», заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов. По его словам, в этой ситуации акционеру «нет оснований на собрании совершать активное волеизъявление о судьбе банка, находящегося под беспрецедентным давлением украинских властей».

По мнению экспертов, поскольку в соответствии с украинским законодательством третьи торги являются последними, лица, заинтересованные в покупке банка, вряд ли захотят упустить свой шанс. Но у покупателей банка появляются существенные риски потери инвестиций. Первый риск — неопределенность, связанная с окончательным решением Торговой палаты Стокгольма, которое по факту может привести к признанию любых сделок по продаже арестованных активов недействительными. Втрой риск связан с борьбой за этот актив между Ощадбанком и структурами господина Коломойского, которая формирует риски признания сделок в пользу любого из выгодополучателей недействительными, отмечают эксперты.

Как пояснили юристы, интерес к аукциону в настоящий момент проявили только украинские компании, что объясняется тем, что аукцион изначально имеет шансы быть оспоренным. Неявка акционеров на собрание объяснима — есть вероятность сохранить лицензию и сам актив.