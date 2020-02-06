Госкорпорация «ВЭБ.РФ» в связи со сложившейся на Украине ситуацией с Проминвестбанком («дочка» «ВЭБ.РФ») не исключает новых исков в отношении украинских властей. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент правового блока «ВЭБ.РФ» Игорь Краснов.



«В отношении намеченного на 11 февраля аукциона по продаже принадлежащих «ВЭБ.РФ» акций Проминвестбанка мы считаем его проведение незаконной экспроприацией активов иностранного инвестора, игнорирующей обеспечительный запрет арбитражного суда города Стокгольм. «ВЭБ.РФ» продолжит последовательно задействовать все имеющиеся правовые механизмы, чтобы признать Украину ответственной в нарушении норм международного с соответствующей компенсацией. Мы не исключаем дальнейших исков в будущем», — сказал он.

Ранее стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров Проминвестбанка должно рассмотреть 6 февраля вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности с сохранением юрлица.

«В этой ситуации нет оснований акционеру на собрании совершать активное волеизъявление о судьбе банка, находящегося под беспрецедентным давлением украинских властей», — добавил Краснов, комментируя проведение собрания акционеров.

Намеченное на 6 января собрание акционеров Проминвестбанка, где должно было состояться обсуждение добровольной сдачи лицензии дочернего украинского банка ВЭБа, не состоялось из-за неявки акционеров. Об этом сообщила в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к банку. Таким образом, решение о сдаче лицензии кредитной организации принято не было.

«Новое собрание акционеров по данному вопросу не назначено», — отмечают собеседники издания. По их словам, ВЭБ решил добровольно не отказываться от лицензии Проминвестбанка, поскольку на 11 февраля назначены торги по продаже его доли в банке в рамках исполнения судебного решения о взыскании с РФ 140 млн долларов по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского.

Как отмечает «Коммерсант», добровольная сдача лицензии позволила бы ВЭБу, рассчитавшись по всем обязательствам, забрать остатки капитала и закончить распродажу активов (банк собирался сдать лицензию, но не ликвидировать юрлицо).