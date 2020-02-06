Премия учреждена в 2019 году компанией Ипотека.Центр. Всего в конкурсе приняли участие более 800 специалистов со всей страны. Победителями стали 5 лучших экспертов по условиям конкурса.

6 февраля 2020 года, в Москве прошла первая премия для специалистов в области ипотеки - «Лучший ипотечный эксперт России». Премия призвана выявить самых профессиональных экспертов рынка ипотеки и недвижимости со всей страны.

Участниками конкурса могли стать специалисты из любого города России с опытом в ипотеке не менее года, зарегистрированные на онлайн платформе Ипотека.Центр .

Платформа представляет собой бесплатный инновационный сервис, где ипотечный эксперт из любого города может онлайн проводить полный цикл сделки по ипотечному кредиту для своих клиентов: от подачи заявки до интеграции со страховыми и оценочными компаниями и регистрацией сделок в Росреестре. Все рутинные процессы максимально оптимизированы, включая возможность формирования единой анкеты для всех банков. А пользователи получают до 1% от суммы выданного кредита в качестве бонуса.

Победителями стали пять участников, заключивших наибольшее количество сделок через ипотечную платформу в ноябре и декабре 2019 года. При равном количестве сделок победитель определялся по критерию наибольшей суммы.

Список победителей:

Первое место – Кирилл Ведров (г. Санкт-Петербург);

Второе место – Анна Георгиевская (г. Санкт-Петербург);

Третье место – Дина Семенова (г. Москва);

Четвертое место – Рустем Барсов (г. Москва);

Пятое место – Татьяна Ковельская (г. Екатеринбург).

«Мы создали цифровое рабочее пространство для экспертов ипотеки, - для тех, кто помогает людям в решении жилищных вопросов. В нашей команде работают ведущие ипотечные специалисты страны, поэтому мы хорошо знаем, что нужно, чтобы помочь им успешно работать с клиентами, - скорость, интерактивность и удобство сервиса, который позволяет получать самую актуальную информацию по условиям и возможностям разных банков в условиях изменчивого многообразия предложений. Конкурс помог нам понять, как сделать сервис еще лучше, а также наградить тех, кто показал действительно выдающиеся результаты», - комментирует руководитель ипотечного направления ЦФТ «Базис» и генеральный директор компании Ипотека.Центр Ольга Бажутина.



Всего за 2019 год через платформу было выдано кредитов на сумму более 6 млрд рублей. Из них в декабре – 1,5 млрд рублей. А средний доход пользователя платформы по России составляет 150 000 рублей.

Справка:

Ипотека.Центр – ипотечная IT компания, находящаяся на стеке облачных технологий и реального бизнеса. Компания основана в июле 2018 года. Является ТМ Центра финансовых технологий «БАЗИС» (ЦФТ БАЗИС).

Платформа Ипотека.Центр - собственная российская разработка ЦФТ «БАЗИС»

Инновационный сервис для профессионалов ипотечного бизнеса, позволяет проводить полный цикл сделки по ипотечному кредиту онлайн и получать до 1% от суммы выданного кредита в качестве бонуса. Платформа была запущена в июне 2019 года.

Источник: Ипотека.Центр