В Москве состоялась закрытая церемония награждения лучших менеджеров ипотеки в рамках премии - «Лучший ипотечный эксперт России». Премия учреждена в 2019 году компанией Ипотека.Центр.
Премия учреждена в 2019 году компанией Ипотека.Центр. Всего в конкурсе приняли участие более 800 специалистов со всей страны. Победителями стали 5 лучших экспертов по условиям конкурса.
6 февраля 2020 года, в Москве прошла первая премия для специалистов в области ипотеки - «Лучший ипотечный эксперт России». Премия призвана выявить самых профессиональных экспертов рынка ипотеки и недвижимости со всей страны.
Участниками конкурса могли стать специалисты из любого города России с опытом в ипотеке не менее года, зарегистрированные на онлайн платформе Ипотека.Центр.
Платформа представляет собой бесплатный инновационный сервис, где ипотечный эксперт из любого города может онлайн проводить полный цикл сделки по ипотечному кредиту для своих клиентов: от подачи заявки до интеграции со страховыми и оценочными компаниями и регистрацией сделок в Росреестре. Все рутинные процессы максимально оптимизированы, включая возможность формирования единой анкеты для всех банков. А пользователи получают до 1% от суммы выданного кредита в качестве бонуса.
Победителями стали пять участников, заключивших наибольшее количество сделок через ипотечную платформу в ноябре и декабре 2019 года. При равном количестве сделок победитель определялся по критерию наибольшей суммы.
Список победителей:
- Первое место – Кирилл Ведров (г. Санкт-Петербург);
- Второе место – Анна Георгиевская (г. Санкт-Петербург);
- Третье место – Дина Семенова (г. Москва);
- Четвертое место – Рустем Барсов (г. Москва);
- Пятое место – Татьяна Ковельская (г. Екатеринбург).
«Мы создали цифровое рабочее пространство для экспертов ипотеки, - для тех, кто помогает людям в решении жилищных вопросов. В нашей команде работают ведущие ипотечные специалисты страны, поэтому мы хорошо знаем, что нужно, чтобы помочь им успешно работать с клиентами, - скорость, интерактивность и удобство сервиса, который позволяет получать самую актуальную информацию по условиям и возможностям разных банков в условиях изменчивого многообразия предложений. Конкурс помог нам понять, как сделать сервис еще лучше, а также наградить тех, кто показал действительно выдающиеся результаты», - комментирует руководитель ипотечного направления ЦФТ «Базис» и генеральный директор компании Ипотека.Центр Ольга Бажутина.
Всего за 2019 год через платформу было выдано кредитов на сумму более 6 млрд рублей. Из них в декабре – 1,5 млрд рублей. А средний доход пользователя платформы по России составляет 150 000 рублей.
Справка:
Ипотека.Центр – ипотечная IT компания, находящаяся на стеке облачных технологий и реального бизнеса. Компания основана в июле 2018 года. Является ТМ Центра финансовых технологий «БАЗИС» (ЦФТ БАЗИС).
Платформа Ипотека.Центр - собственная российская разработка ЦФТ «БАЗИС»
Инновационный сервис для профессионалов ипотечного бизнеса, позволяет проводить полный цикл сделки по ипотечному кредиту онлайн и получать до 1% от суммы выданного кредита в качестве бонуса. Платформа была запущена в июне 2019 года.
Источник: Ипотека.Центр
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