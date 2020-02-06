«Тинькофф Бизнес», сервис группы «Тинькофф» по обслуживанию юридических лиц, расширяет линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса: индивидуальные предприниматели и компании теперь могут оформить оборотную и инвестиционную кредитную линию под залог жилой недвижимости в сумме до 15 млн рублей с процентной ставкой от 14% годовых. Об этом сообщается на сайте Тинькофф Банка.

Как поясняется, оборотная кредитная линия работает по аналогии с кредитной картой : деньги можно брать частями под актуальные задачи бизнеса, а использованную сумму погашать в срок до шести месяцев. После возврата задействованной части кредита клиенту будет снова доступен первоначальный лимит.

Оборотная кредитная линия может быть оформлена на срок до десяти лет. «Она будет выгодна для бизнеса, который сталкивается с сезонным ростом спроса и периодически нуждается в дополнительных деньгах для закупок. Или, например, оборотная линия будет актуальной для оптовых и производственных компаний, которые запланировали экспансию в регионы и ожидают новых контрактов и закупок», — объясняют в Тинькофф Банке.

Инвестиционная кредитная линия оформляется на срок до пяти лет в сумме до 15 млн рублей. В рамках этой линии кредитные средства можно брать из банка и возвращать в полном или частичном объеме, но общий лимит при погашении использованных сумм возобновляться не будет.

«Инвестиционная кредитная линия подойдет компаниям при инвестировании в долгосрочные проекты развития бизнеса, например в открытие новых торговых точек или закупку оборудования для изготовления новых продуктов. Этой кредитной линией также можно воспользоваться при выкупе доли бизнеса у партнеров», — комментируют в банке.

Оборотная и инвестиционная кредитные линии доступны как для ИП, так и для юрлиц под залог жилой недвижимости. При оформлении кредита недвижимость остается у владельца. Банк самостоятельно уплачивает пошлину и регистрирует залог в Росреестре. Все заявки на кредиты в Тинькофф Банке рассматриваются удаленно. Для оформления залога нужны только паспорта и СНИЛС владельцев недвижимости. Для подписания документов по кредитной линии и осмотра квартиры представитель банка приедет в удобное для клиента время.



Оформить заявку на кредитную линию могут компании как со счетом в Тинькофф Банке, так и без него. Лицам и организациям, которые не являются клиентами «Тинькофф», необходимо представить выписку со счета в банке, где они обслуживаются, или другие документы, подтверждающие доходы компании. Если заявка на кредит будет одобрена, клиенту будет открыт расчетный счет в Тинькофф Банке. Кредитные средства будут храниться в виде доступного лимита на счете кредитной линии. Клиент сможет сам перевести их на расчетный счет или напрямую осуществлять платежи со счета кредитной линии.

