Создание Репозитария НРД было реализовано в рамках договорённостей саммита Большой двадцатки (G20), на котором было принято решение, что сведения о внебиржевых сделках с производными финансовыми инструментами должны предоставляться в торговые репозитарии.

Создание Репозитария стало вызовом для российской финансовой инфраструктуры, с которой НРД успешно справился, получив этот статус, благодаря своей экспертизе по работе с различными видами активов, надёжности и технологичности.

С появлением Репозитария рынок получил системно значимый институт, осуществляющий регистрацию внебиржевых сделок и предоставляющий отчетность регулятору, соответствующую всем требованиям.

7 лет развития и взаимодействия с клиентами позволили максимально стандартизировать и автоматизировать процессы, повысить качество обработки данных и предложить клиентам сервисы контроля предоставляемой информации (сервис ФЛК).

Число клиентов Репозитария сегодня превышает тысячу участников финансового рынка. За весь период работы Репозитарий обработал более 22,1 млн сообщений, зарегистрировал 9,7 млн отчетов и 43,4 млн сделок на суммарный объем 2 613 трлн руб.

Репозитарий НРД динамично развивается. Накопленный опыт работы в сегменте производных инструментов позволяет НРД осваивать новые пользовательские сегменты предлагая услуги, востребованные рынком. Так, в 2019 г в помощь участникам рынка был запущен сервис для крупных корпораций «Агент по отчетности», который позволяет компаниям предоставлять регулятору в срок информацию по сделкам, требующим отчетности в рамках действующего законодательства.

Наличие экспертизы Репозитария и доверие регулятора позволили НРД реализовать в рамках проекта «Маркетплейс» сервис Регистратора финансовых транзакций (РФТ). Роль РФТ также открывает для Репозитария доступ к новому потребителю — физическому лицу, и гарантирует надежность и качество работы проекта.