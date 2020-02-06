ЦБ может дать право банкам, проходящим или прошедшим процедуру финансового оздоровления по новой схеме — за счет средств Фонда консолидации банковского сектора, выступать инвесторами в отношении проблемных кредитных организаций, санируемых с участием Агентства по страхованию вкладов. Как следует из материалов регулятора, соответствующий нормативный акт может быть разработан во II квартале текущего года.

Банк России в пятницу опубликовал план подготовки нормативных актов на 2020 год : регулятор намерен выпустить 35 нормативных актов с приоритетом первой очереди, которые издаются во исполнение принятых федеральных законов, и 199 нормативных актов с приоритетом второй очереди. Запланированный нормативный акт, о котором идет речь, относится к приоритетам второй очереди.

Планируется внести изменения в указание Банка России от 29 апреля 2016 года № 4009-У «О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75% обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)».

Новым нормативным актом «предполагается дополнить требования к инвесторам новым критерием, позволяющим выступать в качестве инвесторов банкам, в отношении которых осуществляются (осуществлялись) меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и одновременно принято (было принято) решение о гарантировании непрерывности деятельности банка на срок реализации плана участия», поясняется в материалах ЦБ.

Там отмечается, что реализация изменений расширит инструментарий Банка России по оптимизации сроков завершения санаций с участием АСВ.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, которое приводит «Прайм» , основной аргумент в пользу нововведения заключается в том, что команда санируемого банка сфокусирована на работе с проблемными активами и, соответственно, может профессионально справиться с санацией еще одного банка. «Другая причина новации состоит в низкой эффективности АСВ как санатора», — считает эксперт.

РБК со ссылкой на представителя ЦБ поясняет, что речь идет о новых санациях банков с участием агентства.

Механизм санации с участием АСВ все еще действует: так, например, в конце января этого года было объявлено о санации Севастопольского Морского Банка с участием Агентства по страхованию вкладов; в качестве инвестора будет привлечен РНКБ.

Напомним, в 2017 году был запущен новый механизм финансового оздоровления банков: при участии непосредственно Банка России с использованием средств ФКБС. Механизм предусматривает получение Центробанком контроля над санируемыми кредитными организациями и их последующую продажу новому владельцу.

Банки, попавшие в разное время под новый механизм санации, перечислены на сайте Управляющей компании ФКБС : это «Открытие», Промсвязьбанк, Бинбанк, «Советский», Рост Банк, «Траст», Автовазбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Московский Индустриальный Банк и Вокбанк. Ряд банков уже не ведут самостоятельную деятельность в связи с присоединением к другим кредитным организациям, а, например, у «Советского» была отозвана лицензия.

ЦБ в прошлом году выставлял на продажу Азиатско-Тихоокеанский Банк, но торги были признаны не состоявшимися. Недавно регулятор вновь запустил процедуру продажи АТБ. Кроме того, Центробанк решил привлечь инвестконсультантов для обсуждения стратегии своего выхода из капитала «Открытия»; часть акций может быть реализована в следующем году.



Не так давно Банк России сообщал, что у него появятся новые способы продажи санируемых банков . Так, регулятор будет наделен правом не только полной, но и частичной продажи акций (долей в уставном капитале) банков на торгах в форме конкурса или аукциона, а также напрямую одному инвестору без проведения торгов при наличии одного предложения или в случае признания торгов несостоявшимися из-за участия в них только одного претендента. Кроме того, ЦБ будет вправе реализовать доли участия путем продажи на организованных торгах, например широкому кругу инвесторов посредством публичного размещения на бирже.