Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития РФ, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте Кабмина.

«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития РФ», — указывается в документе.

Чеботарев занимал пост министра РФ по делам Северного Кавказа с мая 2018 года. В январе текущего года президент России Владимир Путин упразднил министерство, передав его функции Минэкономразвития.