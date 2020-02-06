Российская валюта дорожает к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 12 копеек. На 10:11 мск курс доллара уже понизился на 11 копеек и составил 63,25 рубля, а евро подешевел до 69,39 рубля (минус 17 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу ожидается разнонаправленная динамика рубля при открытии торгов. По ее словам, пока сохраняется прогноз по курсу доллара в 62,5—63,8 рубля, прогноз по курсу евро снижается до 69—70 рублей.

«Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,7—64 рубля, для европейской валюты — 68,9—70,3 рубля», — пояснял старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.