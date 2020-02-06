Число россиян, которые ищут работу с ежедневной оплатой, по итогам 2019 года увеличилось в полтора раза, или на 49%, выяснили аналитики «Авито Работы».



В 2019 году россияне стали интересоваться работой чаще — количество соответствующих запросов увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом. Также на 2% за год выросло число запросов со словами «подработка», примерно на столько же упал интерес к запросу «работа на дому».

«Работники массовых профессий относятся к категории людей, которые очень чувствительны к финансовым вопросам. Зачастую у них нет накоплений, а сменить место работы готовы и за небольшую прибавку в зарплате. По этой причине такие работники предпочтут вариант занятости, в котором оплата будет сразу же за отработанный день, так как возможности ждать месяц до полноценной зарплаты у них просто нет. Работодателям необходимо становиться более гибкими, разрабатывать новые финансовые инструменты для того, чтобы удовлетворять потребности соискателей. Мы видим, что для представителей массовых профессий это один из ключевых факторов принятия решения», — отмечает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Чаще всего в 2019 году россияне искали специальности водителя, электрика и грузчика. Также в топ-10 профессий по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

Сильнее всего среди популярных профессий вырос интерес к грузчикам — россияне стали интересоваться этой специальностью на 17% чаще, чем в 2018 году. Также на 9% выросло количество запросов «электрик», по 6% прибавили запросы «няня» и «разнорабочий». Среди профессий, к которым интерес россиян максимален, на уровне прошлого года остался только водитель. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали, наоборот, отрицательную динамику.