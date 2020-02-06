Ипотечную ставку необходимо снижать, и у банков есть для этого необходимые резервы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском селекторном совещании.

«Ставить себе задачу 9% — это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку», — сказал он.

Ранее Банк России сообщил, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в России на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 процентного пункта до 9% годовых.

Вице-премьер подчеркнул, что реальные ставки в банках выше 9%. Он добавил, что задачи нацпроекта «Жилье и городская среда» не удастся достичь без снижения ипотечных ставок.