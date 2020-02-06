Минфин обяжет госкомпании очищать свою прибыль от неденежных убытков при расчетах сумм дивидендов, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. Как сказал собеседник издания, знакомый с планами ведомства, это будет закреплено в законодательстве. Организациям запретят учитывать практически любые некассовые и разовые расходы, кроме амортизации. По словам собеседников, в 2018 году бюджет лишился примерно 100 млрд рублей дивидендов из-за того, что госкомпании включили некассовые расходы в расчеты чистой прибыли.

По подсчетам аналитиков агентства «Эксперт РА», в 2018 году максимальное расхождение между фактическим и теоретическим результатом зафиксировано у «Газпрома»: официальная прибыль монополии — 1,5 трлн рублей, очищенная могла бы составить 1,7 трлн. Второе место у РЖД — госкомпания показала 35 млрд рублей прибыли, а без некассовых расходов и доходов организация могла бы закончить год с 204 млрд рублей. На третьем — «РусГидро»: 32 млрд рублей против 75 млрд рублей.

В «РусГидро» уточнили, что с 2019 года компания обновила дивидендную политику и установлен минимальный размер выплат на основе среднего значения за три года, предшествующие отчетности. У «Алросы» за базу расчета платежей по дивидендам взят свободный денежный поток, заявили в пресс-службе организации. Он представляет собой операционную прибыль за вычетом инвестиций, уточнили там.

По прогнозам Минфина, в 2020 году в бюджет должно поступить 543 млрд рублей в виде дивидендов, а в 2021—2022 годах — 676 млрд и 794 млрд рублей.