За первый месяц действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров граждан с микрофинансовыми организациями финансовому уполномоченному поступило 34 обращения. Об этом сообщил Юрий Воронин, занимающий должность главного финансового уполномоченного.

В России с 1 января 2020 года действует новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО. Теперь до подачи иска к МФО потребитель обязан обратиться к финомбудсмену, обращение к которому является бесплатным. Финансовый уполномоченный рассматривает споры только имущественного характера, размер требований по которым не превышает 500 тыс. рублей.

В структуре обращений в отношении МФО преобладают обращения, связанные с несогласием потребителей с размером процентов, и требования о возврате средств, уплаченных потребителями за дополнительные услуги.

«Мы также фиксируем значительное количество обращений, в которых потребители сообщают о мошеннических действиях, в результате которых неизвестные лица воспользовались их паспортными данными и оформили заем», — рассказал Воронин, уточнив, что рассмотрение подобного рода обращений не относится к компетенции финансового уполномоченного. Потребителям следует сообщать о таких фактах в правоохранительные органы, подчеркивает он.

В январе средний размер требований по обращениям потребителей в отношении МФО составил 17 233 рубля.

По словам Воронина, незначительное количество обращений в январе было ожидаемо и объясняется установлением нового для заемщиков способа разрешения спора с МФО. Аналогичная ситуация наблюдалась в июне прошлого года, когда финансовый уполномоченный начал рассматривать споры по автострахованию . «С каждым месяцем количество обращений в отношении МФО будет возрастать, и по итогам 2020 года мы рассчитываем получить около 22 тысяч таких обращений», — говорит Воронин.



Первые решения финансового омбудсмена по результатам рассмотрения обращений в отношении МФО ожидаются в феврале.