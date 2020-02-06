Инвестфонд Pala Assets Holdings, один из владельцев дефолтных бондов компании Рустама Тарико Russian Standard Ltd., подал иск в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд рублей к самому Тарико, а также его компаниям «Русский Стандарт» (головная компания одноименного банка) и «Русский Стандарт-Инвест». Об этом пишет РБК . Pala Assets считает, что на такую сумму снизилась стоимость акций банка, которые заложены по дефолтным бондам.

Компания Russian Standard Finance S.A., связанная с банком «Русский Стандарт», в 2012—2013 годах выпустила две серии еврооблигаций стоимостью 550 млн долларов. Pala Assets тогда была одним из покупателей этих облигаций. RSF направила деньги на предоставление субординированных кредитов банку. В 2015 году банк провел реструктуризацию, по итогам которой облигации RSF заменили на бумаги компании Russian Standard Ltd. Новые бумаги были выпущены на меньшую сумму — 451 млн долларов. Russian Standard Ltd. не связана с банком и контролируется Roust Holdings Limited, принадлежащей Тарико, но по бумагам RSL заложены 49% кредитной организации. Ставка купона по новым условиям составила 13%, погашение было назначено на 2022 год.

Выплата процентов по бондам была привязана к финансовым показателям банка. В октябре 2017 года RSL допустила дефолт, не выплатив купон, договориться о новых условиях выпуска пока не удалось. В июне 2018 года инвесторы, консолидировавшие более 25% выпуска бумаг RSL, потребовали их досрочного погашения.

Иск, поданный в Арбитражный суд Москвы, связан со стоимостью акций банка, заложенных по бондам, следует из документа. По мнению истца, ответчики совершили «противоправные действия», которые привели к тому, что стоимость заложенных акций банка «Русский Стандарт» снизилась. Pala Assets расценивает это как нарушение условий договоров залога и фидуциарных обязанностей органов управления банка, говорится в иске. В частности, Pala Assets Holdings заявляет, что ответчики одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях.

Сейчас Pala Assets является держателем 25,29% облигаций RSL. Компания направила досудебную претензию Тарико в октябре 2019 года, а о нарушенном праве узнала в сентябре 2019 года, когда были проанализированы данные консолидированной финансовой отчетности банка, следует из иска.