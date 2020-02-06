Pala Assets Holdings заявляет, что ответчики одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях.
Инвестфонд Pala Assets Holdings, один из владельцев дефолтных бондов компании Рустама Тарико Russian Standard Ltd., подал иск в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд рублей к самому Тарико, а также его компаниям «Русский Стандарт» (головная компания одноименного банка) и «Русский Стандарт-Инвест». Об этом пишет РБК. Pala Assets считает, что на такую сумму снизилась стоимость акций банка, которые заложены по дефолтным бондам.
Компания Russian Standard Finance S.A., связанная с банком «Русский Стандарт», в 2012—2013 годах выпустила две серии еврооблигаций стоимостью 550 млн долларов. Pala Assets тогда была одним из покупателей этих облигаций. RSF направила деньги на предоставление субординированных кредитов банку. В 2015 году банк провел реструктуризацию, по итогам которой облигации RSF заменили на бумаги компании Russian Standard Ltd. Новые бумаги были выпущены на меньшую сумму — 451 млн долларов. Russian Standard Ltd. не связана с банком и контролируется Roust Holdings Limited, принадлежащей Тарико, но по бумагам RSL заложены 49% кредитной организации. Ставка купона по новым условиям составила 13%, погашение было назначено на 2022 год.
Выплата процентов по бондам была привязана к финансовым показателям банка. В октябре 2017 года RSL допустила дефолт, не выплатив купон, договориться о новых условиях выпуска пока не удалось. В июне 2018 года инвесторы, консолидировавшие более 25% выпуска бумаг RSL, потребовали их досрочного погашения.
Иск, поданный в Арбитражный суд Москвы, связан со стоимостью акций банка, заложенных по бондам, следует из документа. По мнению истца, ответчики совершили «противоправные действия», которые привели к тому, что стоимость заложенных акций банка «Русский Стандарт» снизилась. Pala Assets расценивает это как нарушение условий договоров залога и фидуциарных обязанностей органов управления банка, говорится в иске. В частности, Pala Assets Holdings заявляет, что ответчики одобрили ряд сделок на заведомо невыгодных для банка условиях.
Сейчас Pala Assets является держателем 25,29% облигаций RSL. Компания направила досудебную претензию Тарико в октябре 2019 года, а о нарушенном праве узнала в сентябре 2019 года, когда были проанализированы данные консолидированной финансовой отчетности банка, следует из иска.
Нет комментариев