Cбербанк получил в январе 2020 года 80,2 млрд рублей чистой прибыли против 55,9 млрд рублей месяцем ранее . Такие неконсолидированные данные по российским правилам бухгалтерского учета (РСБУ) без учета событий после отчетной даты приводятся в релизе кредитной организации.

Как уточняется, показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике Сбербанка. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.

Чистый процентный доход вырос на 8,8% относительно января 2019 года и составил 111,5 млрд рублей. На рост показателя положительно влияет наращивание розничного кредитного портфеля и постепенное снижение стоимости пассивов.

Чистый комиссионный доход вырос на 22,9% и достиг 36,3 млрд рублей. Основным драйвером являются рост трансакций по банковским картам и расчетные операции для корпоративных клиентов как следствие мер, принятых банком во второй половине 2019 года по развитию данных направлений. Кроме того, на динамику показателя продолжает влиять переход на равномерное признание комиссий за годовое обслуживание карт, расчетов с платежными системами и расходов по программам лояльности, который осуществлялся поэтапно в 2019 году. Темп роста чистого комиссионного дохода в сопоставимой методологии составил 15,4% к январю прошлого года.

Активы за январь не изменились и остались на уровне 27,7 трлн рублей.



Корпоративным клиентам выдан рекордный объем кредитов для января — 874 млрд рублей, что на 31% больше, чем год назад. Тем не менее остаток портфеля изменился незначительно за счет большого объема погашений.

Объем выданных розничных кредитов также стал максимальным для января — 258 млрд рублей, или на 16% больше января прошлого года. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,8%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле изменился с 2,17% до 2,21%.

Изменения в портфеле ценных бумаг банка в январе были связаны с погашением облигаций федерального займа и приобретением облигаций Банка России. При этом общий объем вложений сохранился на уровне 3,3 трлн рублей.

Средства физических лиц в январе уменьшились на 356 млрд рублей, или на 2,6%, за счет сезонного оттока средств со счетов банковских карт в новогодний период.

Средства юридических лиц увеличились на 50 млрд рублей, или на 0,8%.

Кроме того, в январе Сбербанк осуществил выпуск биржевых облигаций на четыре года объемом 35 млрд рублей.

В январе базовый и основной капиталы существенно не изменились. В их расчет не включена чистая прибыль, заработанная в период с апреля 2019 года по январь 2020 года, что будет сделано после проведения аудита. Общий капитал в январе сократился за счет исключения из расчета капитала части субординированного долга от Банка России. При этом положительное влияние на размер общего капитала оказала полученная в январе прибыль.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в январе на 132 млрд рублей, главным образом за счет роста кредитного портфеля клиентов.

«В условиях сезонного снижения деловой активности в январе Сбербанк нарастил кредитный портфель, выдав клиентам рекордный для этого месяца объем кредитов — более 1,1 триллиона рублей. Во многом этому способствовало развитие современных технологий. Например, сегодня порядка 30% ипотеки и 60% потребительских кредитов выдаются с использованием цифровых каналов. Это обеспечило рентабельность активов на уровне 3,4%», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

