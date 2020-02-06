Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в сообщении.



Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Большинство аналитиков склонялись к тому, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта уже в феврале. Основным фактором, который разделил позиции экспертов, стал китайский коронавирус, вызвавший волатильность на фондовых рынках развивающихся стран. Через СМИ представители ЦБ каких-либо сигналов рынку в последние дни перед началом «периода тишины» не давали. По всей вероятности, это объясняется тем, что регулятор до последнего взвешивал все «за» и «против».

Это первое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня , 26 июля , 6 сентября , 25 октября и 13 декабря 2019 года принял решение снизить ее.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта.