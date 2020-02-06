Банк России оценивает прирост реальных зарплат в стране в 2019 году в 2,5—3%, а по итогам текущего квартала ожидает ускорения роста до 3,5—4%. Такой прогноз приводится в опубликованном в пятницу, 7 февраля, выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ «Экономика» за декабрь 2019 года .

Центробанк указывает, что годовой рост номинальной заработной платы в ноябре 2019 года замедлился до 6,3% (с 7,7% в октябре), что было связано преимущественно со снижением темпа прироста зарплат госслужащих и военнослужащих с 10,5% в октябре до 0,5% в ноябре. В реальном выражении прирост зарплат в ноябре составил 2,7% (в октябре — 3,8%).

«По оценкам Банка России, в среднем за 2019 год прирост реальной заработной платы составил 2,5—3%. В I квартале 2020 года ожидается ускорение роста до 3,5—4% за счет дальнейшего замедления инфляции, а также индексации заработной платы работникам социальной сферы и культуры на 5,4%», — отмечается в обзоре.

Там указано, что в IV квартале 2019 года рост реальных располагаемых доходов населения замедлился до 1,1% в годовом выражении, что произошло за счет отрицательной динамики по статье «прочие поступления» (включая скрытые доходы), а также замедления роста социальных выплат. При этом основной вклад в рост доходов продолжала вносить динамика оплаты труда наемных работников. Ускорение роста реальной заработной платы в I квартале будет способствовать росту доходов и потребления домохозяйств, ожидает регулятор.

Относительно потребительской активности отмечается, что после ноябрьского всплеска (2,3%), в том числе связанного с более успешным, чем в предыдущем году, проведением распродаж в «черную пятницу», рост оборота розничной торговли в декабре-2019 замедлился до 1,9% в годовом выражении. Тем не менее он остался высоким по сравнению с III кварталом. Это было обусловлено как замедлением инфляции, так и улучшением потребительских настроений на фоне роста доходов населения.

В IV квартале 2019 года норма сбережений сохранилась вблизи уровня предыдущего квартала. По сравнению с началом года она находилась на более высоком уровне: замедлился рост потребительского кредитования , возрос приток средств населения во вклады .