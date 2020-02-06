Центробанк понизил прогноз по чистому оттоку капитала из страны в 2020 году с 20 млрд долларов до 15 млрд, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.



Банк России также снизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2021—2022 годы с 15 млрд долларов до 10 млрд.

По оценке ЦБ, чистый отток капитала за 2019 год составил 22 млрд долларов. В декабре Банк России повышал прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2019 год до 40 млрд долларов с 37 млрд.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

