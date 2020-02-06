Переговоры о выходе ЦБ из капитала Сбербанка продолжаются, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается переговоров по продаже Сбербанка — они еще не закончились, они продолжаются», — сказала она.

ЦБ владеет контрольным пакетом Сбербанка в размере 50% плюс одной акции . Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния для покупки доли Центрального банка в Сбербанке. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что готов работать с Минфином как с новым собственником.