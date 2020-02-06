Банк России ожидает пика накопленного эффекта от шести снижений ставки подряд во втором полугодии 2020 года, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина отметила, что шесть снижений ставки подряд будет иметь накопленный эффект и проявится с лагом в три—шесть кварталов. «Мы видим, что скорее всего, пик эффекта от принятых решений придется на второе полугодие этого года», — отметила глава ЦБ.

На заседании совета директоров 7 февраля ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 6% годовых. Таким образом, ставка достигла нижней границы нейтрального диапазона. Менять границы диапазона регулятор пока не планирует, нужно оценить эффект от принятых ранее решений, неоднократно отмечала глава ЦБ.

При этом Эльвира Набиуллина допустила, что на одном из ближайших заседаний ставка будет снова снижена, что будет означать переход к мягкой денежно-кредитной политике.