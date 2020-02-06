Влияние коронавируса на российскую экономику на текущий момент незначительно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля.

«Возникли новые вызовы, которые несут новые риски для роста мировой экономики. Так, ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что оценить эффект распространения вируса в дальнейшем пока невозможно. По словам главы ЦБ, реакция курса рубля на заметное падение цен на нефть в январе — начале февраля и повышение волатильности на внешних финансовых рынках была умеренной. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом и сложностей на следующих этапах торговых переговоров между США и Китаем могут возникнуть рост волатильности на финансовых и товарных рынках и отток капитала, что будет иметь проинфляционное влияние, добавила глава регулятора.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тыс. человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Первые два случая коронавируса были выявлены в России в Забайкальском крае и Тюменской области.

