Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Московское Ипотечное Агентство» на уровне «ВВВ+(RU)», изменив прогноз на «негативный». Ранее по рейтингу банка был «стабильный» прогноз, свидетельствует информация на сайте АКРА.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу КБ «МИА» отражает мнение АКРА о возможном ухудшении оценки собственной кредитоспособности банка (сейчас находится на уровне «bbb») в среднесрочной перспективе и снижении вероятности получения им экстраординарной поддержки от правительства Москвы в результате изменения структуры акционерного контроля над банком, отмечается в релизе агентства .

Аналитики поясняют, что до января 2020 года банк находился в непосредственной собственности города Москвы в лице Департамента городского имущества. В настоящее время контролирующим акционером банка (100% акций) является АО «Центральная топливная компания», которое принадлежит Департаменту городского имущества Москвы.

Банк «МИА» ориентирован на обслуживание предприятий, принадлежащих правительству Москвы или связанных с ним, а также физических лиц, в том числе в рамках городских социальных программ, напоминают в АКРА.

«Упомянутое изменение акционерной структуры может привести к сокращению текущей поддержки банка в форме возможностей по обслуживанию и привлечению средств от связанных с Москвой предприятий и их сотрудников, ограничению доступа к участию в проектах, реализуемых правительством Москвы, и негативно отразиться на оценке собственной кредитоспособности банка, что выразится в том числе в ухудшении показателей его бизнес-профиля», — пишут эксперты АКРА.



В настоящее время банк с точки зрения собственной кредитоспособности характеризуется удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала при критическом профиле рисков и адекватном профиле фондирования и ликвидности, следует из релиза АКРА. Итоговый рейтинг учитывает вероятность экстраординарной поддержки банка органами власти, которая обусловлена сильным влиянием государства на его кредитоспособность, при низкой системной значимости банка для экономики региона присутствия.