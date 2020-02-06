Отправляя денежные переводы Юнистрим в офисах Трансстройбанка, клиенты смогут стать участниками акции «Подарки новым клиентам». За первый перевод отправитель получит 100 рублей, а затем за каждый третий — по 50 рублей. Деньги будут зачислены на счет мобильного телефона клиента. Акция продлится до 31 марта 2020 года включительно.

— Партнерство с Трансстройбанком — это наш очередной шаг навстречу клиентам, — комментирует президент Юнистрим Кирилл Пальчун. — У наших клиентов расширится выбор пунктов обслуживания для отправки и получения переводов, а значит — будет больше возможностей сэкономить время. Ну а кешбек — это приятный бонус, позволяющий экономить деньги.

Офисы Трансстройбанка расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Липецке, Нижнем Новгороде, Перми, Туапсе, Выборге и Торфяновке. Во всех этих городах действует акция с кешбеком.

— Учитывая интересы клиентов, мы активно развиваем услуги международных денежных переводов, сотрудничая с ведущими операторами, — отмечает заместитель председателя правления Трансстройбанка Диана Аникушина. — Юнистрим — востребованная система переводов, уверены, что наше сотрудничество будет эффективным. Теперь клиенты банка смогут в одном месте воспользоваться и нашими услугами, и услугами Юнистрим.

В офисах Трансстройбанка можно отправлять денежные переводы без открытия счета — как по России, так и в страны СНГ и дальнего зарубежья. Клиенты имеют возможность погашать кредиты Тинькофф банка, РН Банка и ОТП Банка, а также пополнять карты VISA, MasterCard, UnionPay (и российских, и иностранных эмитентов), Мир и карты национальных платежных систем Uzcard, Элкарт и Корти Милли.