Сотрудники полиции задержали в Петербурге подозреваемых в попытке снять по поддельным документам 580 млн рублей со счетов умершего москвича, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Санкт-Петербурге раскрыто покушение на мошенничество с фиктивным наследством в 0,5 млрд рублей. Сотрудники полиции пресекли попытку группы аферистов по поддельным документам забрать 580 млн рублей со счетов умершего жителя столицы», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 56-летний житель Башкортостана привлек к афере номинального гендиректора нескольких подмосковных компаний, работника службы безопасности петербургского банка и находящегося в розыске за кражу жителя Сочи.

«Граждане предоставили в банк ряд поддельных документов: право на наследство от имени 50-летнего москвича, который действительно умер в прошлом году, и его свидетельство о смерти. Согласно фиктивным документам, право на наследство переходило жителю Московской области. Зная о том, что в этом банке у усопшего есть несколько счетов, злоумышленники хотели получить 580 млн рублей. Однако их противоправные действия были пресечены, так как в банке выявили поддельные документы», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).