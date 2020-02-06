В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте столичного главка МВД.

Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований законодательства РФ осуществляли незаконные банковские операции по инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы. В результате своих действий фигуранты извлекли незаконный доход в сумме свыше 15 млн рублей.

В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). К уголовной ответственности привлечены шесть граждан в возрасте от 36 до 58 лет. В отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

