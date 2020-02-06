В Москве арестован бывший председатель совета директоров Военно-Промышленного Банка (ВПБ) Юрий Колток, обвиняемый в хищении прав на имущество на сумму 808,7 млн рублей, пишет «Коммерсант» . Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов бывшего председателя совета директоров ВПБ на решение Тверского суда столицы, который в конце декабря по ходатайству следствия изменил меру пресечения банкиру, отправив его в СИЗО.

Ранее на Юрия Колтока, который обвиняется в мошенничестве и покушении на мошенничество, был наложен запрет определенных действий. В Мосгорсуде защита отмечала, что оснований для заключения его не было, а наложенные на него ранее ограничения он соблюдал. Адвокаты также настаивали, что райсуд не принял во внимание данные о личности Юрия Колтока, а угрозы, звучавшие в адрес свидетеля, на самом деле были не более чем юридическими консультациями. Защита уверена, что инкриминируемые Колтоку преступления относятся к сфере предпринимательства.

Однако Мосгорсуд счел эти доводы неубедительными. В результате апелляционная инстанция оставила в силе решение Тверского суда. Таким образом, бывший председатель совета директоров ВПБ будет находиться в СИЗО как минимум до Дня российской армии.

По версии следствия, руководитель банка «в составе группы лиц по предварительному сговору» пытался похитить права на имущество в размере 808,7 млн рублей. Он был задержан в декабре прошлого года, после чего ему предъявили обвинение уже в мошенничестве в особо крупном размере.

Лицензия у Военно-Промышленного Банка была отозвана в сентябре 2016 года, после чего в балансе кредитного учреждения была обнаружена «дыра» в размере более 36 млрд рублей.