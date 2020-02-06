В Крыму начало работу АО «Региональная лизинговая компания». Об этом накануне проинформировало Министерство экономического развития Республики Крым.

В настоящее время формируются перечень оборудования и транспортных средств, которые будут предоставляться субъектам МСП по льготным ставкам, и условия предоставления лизинговой поддержки субъектам МСП (срок, авансовый платеж, требования к лизингополучателю, нахождение предмета лизинга на балансе).

Участниками лизинговой программы станут субъекты МСП, имеющие потребность в лизинге промышленного и сельскохозяйственного оборудования, оборудования для социального предпринимательства и предоставления медицинских услуг, высокотехнологичного оборудования, транспорта, оборудования для санаторно-курортного комплекса, IT-оборудования, следует из релиза.

Программа льготного лизинга будет предусматривать финансирование сроком до пяти лет в размере от 1 млн до 120 млн рублей по ставке 6% годовых на отечественное оборудование и 8% годовых — на импортное. Первоначальный взнос составит от 10%. Предварительный прием заявок на лизинг начался с февраля 2020 года (в сообщении регионального Минэкономики есть контакты для обращения).



В прошлом году Совет министров Республики Крым учредил Региональную лизинговую компанию. Генеральным директором назначен Денис Шаталов.