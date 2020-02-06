В рамках системы страхования вкладов в январе 2020 года осуществлена выплата страхового возмещения на общую сумму 3,7 млрд рублей. Средства получили 7,3 тыс. вкладчиков, включая 0,5 тыс. малых предприятий, которым выплачено 102,8 млн рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

АСВ напоминает, что в январе текущего года страховые случаи наступили в отношении трех банков — участников системы страхования вкладов: Нэклис-Банка, банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество» и Нижневолжского Коммерческого Банка. Общий объем страховой ответственности агентства по этим страховым случаям составляет 11,6 млрд рублей, средства должны получить 25,7 тыс. вкладчиков, в том числе 1,3 тыс. вкладчиков — юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям (с 1 января 2019 года закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» распространяется и на них), должны получить 204,8 млн рублей.

Требования 93,4% вкладчиков указанных трех банков будут полностью удовлетворены в результате выплаты агентством страхового возмещения.

По состоянию на 1 февраля по страховым случаям текущего года возмещение получили 1,9 тыс. вкладчиков на общую сумму 2,1 млрд рублей.

Уже после отчетной даты, 4 февраля, АСВ сообщало, что за первый день вкладчикам Нижневолжского Коммерческого Банка (НВКбанка), расчеты с которыми производятся с 3 февраля, было выплачено 3,2 млрд рублей, или около 40% объема страховой ответственности агентства по данному банку. Страховое возмещение получили 5,1 тыс. вкладчиков, в том числе 60 юрлиц.

При этом новым электронным сервисом АСВ при получении страхового возмещения воспользовались более 550 вкладчиков НВКбанка, которые одновременно являются клиентами банка-агента — Сбербанка. Агентство перед этим объявило о запуске сервиса по онлайн-выплате страхового возмещения через банки-агенты, уточнив, что Сбербанк первым оказался готов предложить такую услугу. В итоге через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» вкладчикам НВКбанка было выплачено 216,3 млн рублей.

В сегодняшнем релизе АСВ сообщается, что также в январе компенсации на общую сумму 1,6 млрд рублей получили 5,4 тыс. вкладчиков 97 банков по ранее наступившим страховым случаям.



«В январе 2020 года средний срок начала выплат агентством составил шесть рабочих дней. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял семь рабочих дней, в 2018 году — восемь рабочих дней», — указывают в АСВ.