Создатель финансовой пирамиды на 64,8 млрд долларов 81-летний Бернард Мэдофф, осужденный на тюремное заключение сроком в 150 лет, просит о досрочном освобождении по состоянию здоровья, сообщает Reuters.

Мэдофф, отбывший уже 10,5 года из назначенного ему срока наказания, страдает от болезни почек; врачи оставляют ему не более полутора лет жизни, отмечает агентство со ссылкой на его адвоката.

Кроме того, у заключенного обнаружены нарушения сердечно-сосудистой системы, гипертония, бессонница и иные хронические и тяжелые заболевания, он передвигается исключительно на кресле-каталке и нуждается в регулярном получении кислорода, а недавно был переведен в больничное отделение тюрьмы в Северной Каролине, где отбывает наказание.

Прошение о досрочном освобождении подано в соответствии с подписанным в 2018 году президентом США Дональдом Трампом законом, согласно которому такое право предоставляется определенным категориям престарелых заключенных, в частности, по состоянию здоровья.

Ранее Мэдофф уже обращался к Трампу с просьбой о смягчении наказания, однако ответа пока не получил.

Петицию Мэдоффа будет рассматривать тот же судья, который, назвав совершенные подсудимым преступления «чудовищными», в 2009 году назначил ему столь длительный срок наказания, несмотря на то, что тот признал вину по 11 пунктам обвинения. Прокуратура тогда настаивала, что экс-глава фондовой биржи Nasdaq через свою фирму Bernard L. Madoff Investment Securities LLC мошенническим образом получил от тысяч физических лиц, благотворительных организаций, пенсионных и инвестиционных фондов 64,8 млрд долларов.

В суде Мэдофф, которому на тот момент исполнился 71 год, признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов. Он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги на свой банковский счет, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде «прибыли».

В списке обманутых инвесторов оказались не только самые состоятельные граждане США и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки — BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit.