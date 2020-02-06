Александр Браверман может покинуть пост гендиректора Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет РБК , ссылаясь на три источника, близких к правительству. Так, по словам одного из собеседников, этот пост займет бывший глава «ДОМ.РФ» Александр Плутник. Еще два источника подтверждают, что кандидатура Плутника рассматривается.

После смены гендиректора Браверман станет председателем совета директоров Корпорации МСП. Сейчас этот пост занимает помощник президента и экс-министр экономики Максим Орешкин.

Представитель Корпорации МСП Екатерина Крымова заявила, что «не комментирует слухи».

Александр Браверман возглавляет Корпорацию МСП с октября 2015 года, до этого почти восемь лет руководил Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства.