Счетная палата (СП) провела стратегический аудит 17 федеральных министерств и семи служб и сообщила, что у системы государственного управления проблемы с целеполаганием — в их планы включено достижение чуть больше половины (55%) показателей национальных проектов и около четверти (26%) показателей программ, за которые они отвечают, необходимо пересмотреть систему планирования показателей, пишут «Ведомости» , ссылаясь на отчет СП о работе министерств и ведомств в 2019 году.

По данным СП, даже тех целей, которые министерства устанавливают для себя, они не достигают: в 2017 и 2018 годах не был достигнут каждый пятый показатель, иногда информация в отчетах не соответствует действительности: так, в отчетах семи министерств и ведомств о реализации шести национальных и 25 федеральных проектов говорится, что рисков и проблем не выявлено, хотя чиновники нарушали сроки мероприятий; управление министерствами и ведомствами и оценка их эффективности не связаны с достижением национальных целей, не до конца внедрены методы оценки, насколько бюджетные расходы помогали достигнуть национальных целей.

Счетная палата предлагает разработать методику оценки влияния органов власти на нацпроекты и проводить ее во время правительственного часа, а также наладить механизм сбора информации об удовлетворенности общества работой чиновников.

По словам экспертов, министерства не заинтересованы публично сами себя пороть, они сами придумали эти цели, поставили себе их и решили, как их достигать, но цели нацпроектов и госпрограмм не всегда становятся формальными целями министерств и ведомств, часто они отражаются как необходимые для этого мероприятия; контролем за достижением целей и оценкой эффективности не должно заниматься одно отдельное ведомство: при каждом проектном офисе нужна группа мониторинга.